Дополнительная информация о песне:

Песню «Ночная птица», написанную Константином Никольским в 1978 году, Константин посвятил своему другу Юрию Фокину. В это время Юрий Фокин уходит из "группы Стаса Намина" и иммигрирует в США. Первое название песни "Прощание с другом".

«Ночная птица» - песня о которой Николай Никольский говорит так:

- Она мне невозможно дорога. Понимаешь в чем дело: идет программа, идет концерт, и я этим концертом руковожу, а вот есть такая песня, которая руководит мной. Она называется «О чем поет ночная птица».