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Простые аккорды к песне: О чем поет ночная птица
Музыка и слова: К.Никольский

О чём поет ночная птица — Константин Никольский

Em         Am      H7
О чём поет ночная птица 
Em                 C  D
Одна в осенней тишине?
Em                 Am   H7
О том, с чем скоро разлучится 
Em             C       E7 
И будет видеть лишь во сне.
Am                D 
О том, что завтра в путь неблизкий, 
H7                    Em
Расправив крылья, полетит.
C                 Am        H7
О том, что жизнь глупа без риска,
Em                  C   D
И правда все же победит.


Ночные песни птицы вещей 
Мне стали пищей для души.
Я понял вдруг простую вещь - 
Мне будет трудно с ней проститься.

Холодным утром крик последний 
Лишь бросит в сторону мою...
Ночной певец, я твой наследник,
Лети, я песню допою... 
 
Холодным утром крик последний 
Лишь бросит в сторону мою...
Ночной певец, я твой наследник,
Лети, я песню допою...

О чем поет ночная птица, аккорды:

Дополнительная информация о песне:

Песню «Ночная птица», написанную Константином Никольским в 1978 году, Константин посвятил своему другу Юрию Фокину. В это время Юрий Фокин уходит из "группы Стаса Намина" и иммигрирует в США. Первое название песни "Прощание с другом".

«Ночная птица» - песня о которой Николай Никольский говорит так:

- Она мне невозможно дорога. Понимаешь в чем дело: идет программа, идет концерт, и я этим концертом руковожу, а вот есть такая песня, которая руководит мной. Она называется «О чем поет ночная птица».

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