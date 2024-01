Простые аккорды к песне: О чем поет ночная птица

Музыка и слова: К.Никольский

Em Am H7 О чём поет ночная птица Em C D Одна в осенней тишине? Em Am H7 О том, с чем скоро разлучится Em C E7 И будет видеть лишь во сне. Am D О том, что завтра в путь неблизкий, H7 Em Расправив крылья, полетит. C Am H7 О том, что жизнь глупа без риска, Em C D И правда все же победит. Ночные песни птицы вещей Мне стали пищей для души. Я понял вдруг простую вещь - Мне будет трудно с ней проститься. Холодным утром крик последний Лишь бросит в сторону мою... Ночной певец, я твой наследник, Лети, я песню допою... Холодным утром крик последний Лишь бросит в сторону мою... Ночной певец, я твой наследник, Лети, я песню допою...