Простые аккорды к песне: О чем поет ночная птица
Музыка и слова: К.Никольский
О чём поет ночная птица — Константин Никольский
Em Am H7 О чём поет ночная птица Em C D Одна в осенней тишине? Em Am H7 О том, с чем скоро разлучится Em C E7 И будет видеть лишь во сне. Am D О том, что завтра в путь неблизкий, H7 Em Расправив крылья, полетит. C Am H7 О том, что жизнь глупа без риска, Em C D И правда все же победит. Ночные песни птицы вещей Мне стали пищей для души. Я понял вдруг простую вещь - Мне будет трудно с ней проститься. Холодным утром крик последний Лишь бросит в сторону мою... Ночной певец, я твой наследник, Лети, я песню допою... Холодным утром крик последний Лишь бросит в сторону мою... Ночной певец, я твой наследник, Лети, я песню допою...
О чем поет ночная птица, аккорды:
Дополнительная информация о песне:
Песню «Ночная птица», написанную Константином Никольским в 1978 году, Константин посвятил своему другу Юрию Фокину. В это время Юрий Фокин уходит из "группы Стаса Намина" и иммигрирует в США. Первое название песни "Прощание с другом".
«Ночная птица» - песня о которой Николай Никольский говорит так:
- Она мне невозможно дорога. Понимаешь в чем дело: идет программа, идет концерт, и я этим концертом руковожу, а вот есть такая песня, которая руководит мной. Она называется «О чем поет ночная птица».